Сегодня мощная магнитная буря достигнет пика: чего ждать украинцам

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Мощная магнитная буря надвигается на нашу планету. Так, она началась еще вчера, однако достигнет своего пика именно сегодня, 26 июля.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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"С 25 июля геомагнитное состояние будет нарастать. Пик придется на вечер вторника, 26 июля, а в течение двух суток метеозависимые могут почувствовать недомогание", — говорится в прогнозе.

Более того, отмечается, что магнитная буря продлится вплоть до четверга, 27 июля. Ее оценивают в 3-4 балла.

Мощный магнитный шторм является следствием двух выбросов корональной массы на Солнце, что означает, что на Земле может произойти еще несколько мощных бурь.

Как уберечься метеозависимым

Как известно, магнитные бури влияют на метеозависимых, а также на людей с хроническими болезнями и пожилых людей. Поэтому следует беречься в дни сильных солнечных штормов. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, во время магнитных бурь:

не перегружайте себя работой;

избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды;

займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие также может контрастный душ;

не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следует следить за их водным балансом и питанием.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.