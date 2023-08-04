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Магнітні бурі 4 серпня: що чекає на українців сьогодні

4 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 4 серпня: симптоми і наслідки
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 4 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 4 серпня

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу M.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 4 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 39.
Прогноз магнітних бур на 4 — 7 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як впливає магнітна буря на організм людини

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

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