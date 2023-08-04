Магнітні бурі сьогодні, 4 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 4 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 4 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 4 серпня
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу M.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 4 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 39.
Як впливає магнітна буря на організм людини
Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.