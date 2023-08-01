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Магнітні бурі 1 серпня: що чекає на українців сьогодні

1 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 1 серпня: симптоми та наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 1 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 1 серпня

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня.

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що цього дня магнітна буря може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Сонячна активність на 1 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 52.
Прогноз магнітних бур на 1 — 4 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як впливає магнітна буря на організм людини

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, за прогнозом ресурсу Meteoagent, середню магнітну бурю варто очікувати уже 3 серпня. Вона сягне К-індексу 3,5.

Також ми писали, аби позбутися головного болю, не обов'язково вживати ліки. Можна вийти на свіже повітря, помасажувати область чола чи з'їсти щось гаряче.

Масаж: легкими круговими рухами варто масажувати  область чола, поступово просуваючись до потилиці, а згодом опускатись до шиї).

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