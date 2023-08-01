Магнітні бурі 1 серпня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 1 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 1 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 1 серпня
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня.
"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що цього дня магнітна буря може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
Сонячна активність на 1 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 52.
Як впливає магнітна буря на організм людини
Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, за прогнозом ресурсу Meteoagent, середню магнітну бурю варто очікувати уже 3 серпня. Вона сягне К-індексу 3,5.
Також ми писали, аби позбутися головного болю, не обов'язково вживати ліки. Можна вийти на свіже повітря, помасажувати область чола чи з'їсти щось гаряче.
Масаж: легкими круговими рухами варто масажувати область чола, поступово просуваючись до потилиці, а згодом опускатись до шиї).