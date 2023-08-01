Магнитные бури 1 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 1 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых, поэтому в этот день нужно быть осторожными.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 1 августа

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот день магнитная буря может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Солнечная активность на 1 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 52.

Прогноз магнитных бурь на 1 — 4 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, по прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5.

Также мы писали, чтобы избавиться от головной боли, не обязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.

Массаж: легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а затем опускаться к шее).