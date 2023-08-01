Магнитные бури 1 августа: симптомы и последствия

Магнитные бури 1 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 1 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых, поэтому в этот день нужно быть осторожными.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 1 августа
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этот день магнитная буря может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Солнечная активность на 1 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, по прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5.
Также мы писали, чтобы избавиться от головной боли, не обязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.
Массаж: легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а затем опускаться к шее).