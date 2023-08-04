Магнитные бури сегодня, 4 августа: симпотомы и последствия

Магнитные бури 4 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 4 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 4 августа
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M.
"Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 4 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.