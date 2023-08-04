Магнитные бури сегодня, 4 августа: симпотомы и последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 4 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 4 августа

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M.

"Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 4 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 39.

Прогноз магнитных бурь на 4 — 7 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Женщина страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.