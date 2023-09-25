Магнитные бури в сентябре 25.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 25 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 25 сентября

По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

"За последние сутки на Солнце состоялись тринадцать вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 25 сентября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 25 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 69.

Магнитные бури 25 — 30 сентября. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

Также мы писали, что в ближайшие дни Землю накроет мощнейшая магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября. В этот период лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.