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Магнитные бури 25 сентября: что ждет украинцев сегодня

25 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 25.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 25 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 25 сентября

По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

"За последние сутки на Солнце состоялись тринадцать вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек", — говорится в сообщении.

Магнитная буря 25 сентября
Магнитные бури 25 сентября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 25 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 69.
Магнитная буря 25 сентября
Магнитные бури 25 — 30 сентября. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Девушка страдает от головной боли
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

Также мы писали, что в ближайшие дни Землю накроет мощнейшая магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября. В этот период лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.

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