Магнитные бури в сентябре 25.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 25 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 25 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 25 сентября
По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса.
"За последние сутки на Солнце состоялись тринадцать вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 25 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 69.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.
Также мы писали, что в ближайшие дни Землю накроет мощнейшая магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября. В этот период лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.