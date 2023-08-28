Магнітні бурі у вересні 2023: чого чекати та як вберегтися

Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

У вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на вересень поточного року.

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Повідомляється, що у перший місяць осені варто чекати на магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності.

На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань.

Можливі сонячні спалахи 1 — 7 веренся 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як вберегтися від магнітних бур

Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:

з 6 вересня — перша сильна магнітна буря.

— перша сильна магнітна буря. з 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.

— триденна магнітна буря. з 26 по 28 вересня — потужна магнітна буря.

— потужна магнітна буря. 30 вересня — остання магнітна буря місяця.

Дівчині зле. Фото: depositphotos.com

Для кращого самопочуття під час бурі варто дотримуватись таких правил:

Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.

Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату і більше на свіжому повітрі.

Постарайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Нагадаємо, що перший місяць осені буде відносно спокійним. Затяжних магнітних бур очікувати не варто. Проте буде кілька небезпечних для самопочуття та здоров'я діб, про які слід знати метеозалежним.