Магнітні бурі 27 серпня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає від мігрені внаслідок впливу магнітних бур. Фото: pexels.com

Сьогодні, 27 серпня, сонячна активність перебувала на низькому рівні. Значних магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 27 серпня

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу В і п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,03. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що магнітне поле нашої планети сьогодні буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 27 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 17.

Прогноз магнітних бур на 27-30 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі вливають на метеозалежних

Деякі люди можуть відчувати фізичні та психологічні зміни під час магнітних бур. Це можуть бути головні болі, розлади сну, зміни настрою, втома, розсіяність та інші симптоми.

Якщо відчуваєте наслідки магнітних бур, рекомендується відпочивати, релаксувати, забезпечити достатній сон, займатися фізичною активністю, харчуватися здоровою їжею та зберігати спокій.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Дівчина пестить котика. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що перший місяць осені буде відносно спокійним. Затяжних магнітних бур очікувати не варто. Проте буде кілька небезпечних для самопочуття та здоров'я діб, про які слід знати метеозалежним.