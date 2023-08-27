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Магнитные бури 27 августа: что ждет украинцев сегодня

27 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 27 августа: что ждет украинцев сегодня
Девушка страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь. Фото: pexels.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 27 августа, солнечная активность находилась на низком уровне. Значительных магнитных бурь не ожидается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 27 августа

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса В и пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,03. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 27 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 17.
Прогноз магнитных бурь на 27-30 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури вливают на метеозависимых

Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы.

Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Девушка ласкает котика. Фото: freepik.com

Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.

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