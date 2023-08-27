Магнитные бури 27 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 27 августа, солнечная активность находилась на низком уровне. Значительных магнитных бурь не ожидается.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 27 августа
"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса В и пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,03. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Солнечная активность на 27 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 17.
Как магнитные бури вливают на метеозависимых
Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы.
Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.
Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.
Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.