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Магнітні бурі 26 серпня: що чекає на українців сьогодні

26 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 26 серпня: що чекає на українців сьогодні
Дівчина страждає від головного болю внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 26 серпня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж дня сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 26 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М1,48. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,48 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — прогнозують астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети буде на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 26 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 22.
Прогноз магнітних бур на 26-28 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю. 

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води. Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Жінка нездужає через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що перший місяць осені буде відносно спокійним. Затяжних магнітних бур очікувати не варто. Проте буде кілька небезпечних для самопочуття та здоров'я діб, про які слід знати метеозалежним.  

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