Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 26 августа: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 26 августа: что ждет украинцев сегодня

26 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 26 августа: что ждет украинцев сегодня
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 26 августа, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 26 августа

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,48. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,48 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — прогнозируют астросиноптики.

Сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 26 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 22.
Прогноз магнитных бурь на 26–28 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головной боли.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Женщина нездорова из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз