Магнитные бури 26 августа: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 26 августа, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 26 августа

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,48. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,48 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — прогнозируют астросиноптики.

Сегодня магнитное поле нашей планеты будет на спокойном уровне. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 26 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 22.

Прогноз магнитных бурь на 26–28 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головной боли.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Женщина нездорова из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.