Магнітні бурі 25 серпня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 25 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 25 серпня

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,95. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 25 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 14.

Магнітні бурі 25 — 30 серпня. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітної бурі

Головний біль, запаморочення, напади мігрені.

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму.

Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення.

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія.

Безсоння чи підвищена сонливість.

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність.

Загострення психічних та психологічних проблем.

Загострення хронічних захворювань.

Біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 10 — 15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.