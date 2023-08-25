Магнитные бури 25 августа: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 25 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 25 августа

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,95. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 25 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

Магнитные бури 25 — 30 августа. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури

Головная боль, головокружение, приступы мигрени.

Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.

Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.

Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.

Бессонница или повышенная сонливость.

Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.

Обострение психических и психологических проблем.

Обострение хронических болезней.

Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Если вы страдаете от гипертонии, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не очень прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 10 — 15 минут. Таким образом, можно расширить свои сосуды.