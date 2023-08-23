Магнітні бурі 23 серпня: що чекає на українців сьогодні

Чоловік страждає від сильної мігрені, яка є наслідком впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 23 серпня, сонячна активність упродовж доби була на низькому рівні. Таким чином, значних магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 23 серпня

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,76. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також передбачається, що сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 23 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 22.

Прогноз магнітних бур на 23-30 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі впливають на здоров'я метеозалежних

Магнітні бурі можуть мати певний вплив на здоров'я метеозалежних, людей із хронічними хворобами та осіб поважного віку. Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:

головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;

запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;

збудження, тривога, роздратування.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль, а також вести здоровий спосіб життя.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Також ми писали, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.