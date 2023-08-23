Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 23 серпня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 23 серпня: що чекає на українців сьогодні

23 серпня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 23 серпня: що чекає на українців сьогодні
Чоловік страждає від сильної мігрені, яка є наслідком впливу магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 23 серпня, сонячна активність упродовж доби була на низькому рівні. Таким чином, значних магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 23 серпня

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,76. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також передбачається, що сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 23 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 22.
Прогноз магнітних бур на 23-30 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як магнітні бурі впливають на здоров'я метеозалежних

Магнітні бурі можуть мати певний вплив на здоров'я метеозалежних, людей із хронічними хворобами та осіб поважного віку. Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:

  • головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;
  • запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;
  • збудження, тривога, роздратування.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль, а також вести здоровий спосіб життя.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Також ми писали, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз