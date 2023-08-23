Магнитные бури 23 августа: что ждет украинцев сегодня

Мужчина страдает от сильной мигрени, являющейся следствием воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 23 августа, солнечная активность в течение суток была на низком уровне. Таким образом, значительных магнитных бурь не ожидается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 23 августа

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,76. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также предполагается, что солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 23 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 22.

Прогноз магнитных бурь на 23-30 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых

Магнитные бури могут оказать определенное влияние на здоровье метеозависимых, людей с хроническими болезнями и лиц летнего возраста. Вот некоторые возможные симптомы и последствия воздействия магнитных бурь:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Во избежание воздействия магнитных бурь врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий, а также вести здоровый образ жизни.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Также мы писали, что головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.