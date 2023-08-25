Магнітні бурі у вересні 2023 року — коли чекати найнебезпечніші дати

Як метеозалежні страждають від магнітних бур. Фото: Новини.LIVE

Перший місяць осені буде відносно спокійним. Затяжних магнітних бур очікувати не варто. Проте буде кілька небезпечних для самопочуття та здоров'я діб, про які слід знати метеозалежним.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на вересень 2023 року. А також дає поради лікарів, як вберегти здоров'я у цей період.

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Магнітна буря — що це та чому виникає

Що ми знаємо про магнітні бурі? Це якийсь процес у космосі, через який можуть страждати люди на Землі. Але де та як саме він відбувається?

Все достатньо просто — на головній зірці нашої Галактики Сонці виникають так звані спалахи — корональні викиди маси Сонця, що можуть містити значну кількість електрично заряджених частинок і електромагнітних випромінювань.

Ці частинки та випромінювання можуть досягати Землі та взаємодіяти з магнітним полем, збурюючи його. Саме цей процес призводить до магнітних бур, геоштормів або магнітних коливань.

Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Як саме магнітні бурі впливають на нашу планету

В залежності від інтенсивності та сили, магнітні бурі можуть мати різні наслідки для нашої планети та її атмосфери. Вчені виділяють такі:

у верхній атмосфері може збільшуватися кількість заряджених частинок, що призводить до надяскравих полярних сяйв;

можуть виникати перешкоди в роботі супутників, збільшується ризик виведення їх зі строю;

не рідко виникають збої в роботі електричних мереж та інших систем, що працюють на основі електричної енергії.

Вплив сонячних викидів на магнітне поле Землі. Фото: google.com

Магнітні бурі у вересні 2023 — розклад на місяць

В перший місяць осені графік магнітних бур виглядає так:

1 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 2 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 3 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 4 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 5 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 6 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 7 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 8 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 9 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 10 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 11 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 12 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 13 вересня — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 14 вересня — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 15 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 16 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 17 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 18 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 19 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 20 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 21 вересня — K-Index 3 (Низька магнітна буря);

— (Низька магнітна буря); 22 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 23 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 24 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 25 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 26 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 27 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 28 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 29 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря);

— K-Index 2 (Низька магнітна буря); 30 вересня — K-Index 2 (Низька магнітна буря).

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Вчені досі вивчають вплив магнітних бур на здоров'я людини. Існує думка, що навіть незначні геошторми можуть вплинути на самопочуття або настрій.

При цьому ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними. Вони можуть бути пов'язані з психологічним станом людини, схильністю до серцево-судинних захворювань та наявністю хронічних недуг.

Цікаво, що деякі люди можуть відчути вплив магнітної бурі за 1-2 дні до його настання, а інші через певний час після закінчення бурі.

Найчастіше під час магнітних бур люди стикаються з такими негативними симптомами:

загострення хронічних захворювань;

головний біль;

мігрень;

стрибки тиску;

запаморочення;

порушення серцевого ритму;

біль у суглобах;

ломота у тілі;

загальна слабкість;

порушення концентрації;

дратівливість;

агресія;

підвищення тривожності;

депресивні настрої;

апатія;

сонливість;

безсоння.

Дівчина страждає від сильного головного болю. Фото: pixabay.com

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Уникнути будь-яких негативних наслідків геомагнітних коливань на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя.

Медики радять дотримуватися таких правил:

пити достатню кількість води;

уникати гострої, солоної, жирної їжі, фастфуду;

збагатити свій раціон овочами та фруктами;

виключити алкоголь;

частіше гуляти на свіжому повітрі;

займатися фізичною активністю (ранкова зарядка, пробіжка, заняття у спортзалі тощо).

Також лікарі радять за 4-5 днів до геошторму:

знизити фізичні та психоемоційні навантаження;

більше відпочивати;

обмежити кількість кофеїну;

додати трав'яні чаї.

Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.