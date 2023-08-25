Магнитные бури в сентябре 2023 года — когда ждать самые опасные даты

Как метеозависимые страдают от магнитных бурь. Фото: Новини.LIVE

Первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на сентябрь 2023 года. А также дает советы врачей, как уберечь здоровье в этот период.

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Магнитная буря — что это и почему возникает

Что мы знаем о магнитных бурях? Это некий процесс в космосе, из-за которого могут страдать люди на Земле. Но где и как он происходит?

Все достаточно просто — на главной звезде нашей Галактики Солнце возникают так называемые вспышки — корональные выбросы массы Солнца, которые могут содержать значительное количество электрически заряженных частиц и электромагнитных излучений.

Эти частицы и излучения могут достигать Земли и взаимодействовать с магнитным полем, возмущая его. Именно этот процесс приводит к магнитным бурям, геоштормам или магнитным колебаниям.

Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Как именно магнитные бури влияют на нашу планету

В зависимости от интенсивности и силы, магнитные бури могут иметь разные последствия для нашей планеты и ее атмосферы. Ученые выделяют следующие:

в верхней атмосфере может увеличиваться количество заряженных частиц, что приводит к сверхярким полярным сияниям;

могут возникать помехи в работе спутников, увеличивается риск выведения их из строя;

нередко возникают сбои в работе электрических сетей и других систем, работающих на основе электрической энергии.

Воздействие солнечных выбросов на магнитное поле Земли. Фото: google.com

Магнитные бури в сентябре 2023 — расписание на месяц

В первый месяц осени график магнитных бурь выглядит так:

1 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 2 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 3 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 4 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 5 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 6 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 7 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 8 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 9 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 10 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 11 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 12 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 13 сентября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 14 сентября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 15 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 16 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 17 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 18 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 19 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 20 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 21 сентября — K-Index 3 (Низкая магнитная буря);

— (Низкая магнитная буря); 22 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 23 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 24 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 25 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 26 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 27 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 28 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 29 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря);

— K-Index 2 (Низкая магнитная буря); 30 сентября — K-Index 2 (Низкая магнитная буря).

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Ученые до сих пор изучают влияние магнитных бурь на здоровье человека. Есть мнение, что даже незначительные геоштормы могут повлиять на самочувствие или настроение.

При этом степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны. Они могут быть связаны с психологическим состоянием человека, склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям и наличием хронических недугов.

Интересно, что некоторые люди могут ощутить влияние магнитной бури за 1-2 дня до наступления, а другие через некоторое время после окончания бури.

Чаще во время магнитных бурь люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:

обострение хронических заболеваний;

головная боль;

мигрень;

скачки давления;

головокружение;

нарушение сердечного ритма;

боль в суставах;

ломота в теле;

общая слабость;

нарушение концентрации;

раздражительность;

агрессия;

повышение тревожности;

депрессивные настроения;

апатия;

сонливость;

бессонница.

Девушка страдает от сильной головной боли. Фото: pixabay.com

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Избежать каких-либо негативных последствий геомагнитных колебаний на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни.

Медики советуют придерживаться следующих правил:

пить достаточное количество воды;

избегать острой, соленой, жирной пищи, фастфуда;

обогатить свой рацион овощами и фруктами;

исключить алкоголь;

почаще гулять на свежем воздухе;

заниматься физической активностью (утренняя зарядка, пробежка, занятия в спортзале и т.п.).

Также врачи советуют за 4-5 дней до геошторма:

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;

больше отдыхать;

ограничить количество кофеина;

добавить травяные чаи.

Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.