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Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз на месяц

28 августа 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 2023: чего ждать и как уберечься
Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сентябрь текущего года.

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Магнитные бури в сентябре 2023 года

Сообщается, что в первый месяц осени следует ожидать магнитных бурь слабой, средней и сильной мощности.

На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого — обострение хронических заболеваний.

Возможны солнечные вспышки 1 — 7 сентября 2023 года. Фото: Мeteoagent

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

  • с 6 сентября — первая сильная магнитная буря.
  • с 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.
  • с 26 по 28 сентября — мощная магнитная буря.
  • 30 сентября — последняя магнитная буря.
Девушке плохо. Фото: depositphotos.com

Как уберечься от магнитной бури

Для лучшего самочувствия во время бури следует придерживаться следующих правил:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
  • Постарайтесь меньше нервничать.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.

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