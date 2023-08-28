Магнитные бури в сентябре 2023: чего ждать и как уберечься

Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

В сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сентябрь текущего года.

Читайте также:

Магнитные бури в сентябре 2023 года

Сообщается, что в первый месяц осени следует ожидать магнитных бурь слабой, средней и сильной мощности.

На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого — обострение хронических заболеваний.

Возможны солнечные вспышки 1 — 7 сентября 2023 года. Фото: Мeteoagent

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

с 6 сентября — первая сильная магнитная буря.

— первая сильная магнитная буря. с 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.

— трехдневная магнитная буря. с 26 по 28 сентября — мощная магнитная буря.

— мощная магнитная буря. 30 сентября — последняя магнитная буря.

Девушке плохо. Фото: depositphotos.com

Как уберечься от магнитной бури

Для лучшего самочувствия во время бури следует придерживаться следующих правил:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.