Магнитные бури в сентябре 2023: чего ждать и как уберечься

Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз на месяц
В сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сентябрь текущего года.
Магнитные бури в сентябре 2023 года
Сообщается, что в первый месяц осени следует ожидать магнитных бурь слабой, средней и сильной мощности.
На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого — обострение хронических заболеваний.
Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:
- с 6 сентября — первая сильная магнитная буря.
- с 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.
- с 26 по 28 сентября — мощная магнитная буря.
- 30 сентября — последняя магнитная буря.
Как уберечься от магнитной бури
Для лучшего самочувствия во время бури следует придерживаться следующих правил:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
Напомним, что первый месяц осени будет относительно спокоен. Затяжных магнитных бурь ждать не стоит. Однако будет несколько опасных для самочувствия и здоровья суток, о которых следует знать метеозависимым.