Магнітні бурі у вересні 24.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 24 вересня, прогнозується магнітна буря рівня G1. За прогнозом синоптиків, вона буде слабкою. Упродовж доби сонячна активність була помірною — вісім спалахів класу С і три спалахи класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 вересня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до незначного штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 24 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 65.

Прогноз магнітних бур на 24-28 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають астросиноптики.

Таким чином під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

головний біль і мігрень;

прискорене серцебиття;

безсоння;

загальне нездужання;

підвищення або зниження тиску.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Дівчина страждає від запаморочення через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.