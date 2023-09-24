Магнітні бурі у вересні 24.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 24 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 24 вересня, прогнозується магнітна буря рівня G1. За прогнозом синоптиків, вона буде слабкою. Упродовж доби сонячна активність була помірною — вісім спалахів класу С і три спалахи класу М.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 вересня
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до незначного штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 24 вересня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 65.
Як магнітні бурі впливають на метеозалежних
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають астросиноптики.
Таким чином під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:
- головний біль і мігрень;
- прискорене серцебиття;
- безсоння;
- загальне нездужання;
- підвищення або зниження тиску.
Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.