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Магнитные бури 24 сентября: что ждет украинцев сегодня

24 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 24.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 24 сентября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. По прогнозу синоптиков, она будет слабой. В течение суток солнечная активность была умеренной — восемь вспышек класса С и три вспышки класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 сентября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до незначительного штормового уровня. На Солнце есть возможность вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 24 сентября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 65.
Прогноз магнитных бурь на 24-28 сентября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 24-28 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на метеозависимых

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают астросиноптики.

Таким образом, во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • головные боли и мигрень;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Девушка страдает головокружением из-за воздействия магнитных бурь
Девушка страдает головокружением из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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