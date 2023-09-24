Магнитные бури в сентябре 24.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 24 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 24 сентября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. По прогнозу синоптиков, она будет слабой. В течение суток солнечная активность была умеренной — восемь вспышек класса С и три вспышки класса М.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 сентября
"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до незначительного штормового уровня. На Солнце есть возможность вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 24 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 65.
Как магнитные бури влияют на метеозависимых
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают астросиноптики.
Таким образом, во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:
- головные боли и мигрень;
- учащенное сердцебиение;
- бессонница;
- общее недомогание;
- повышение или понижение давления.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.