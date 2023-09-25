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Магнітні бурі 25 вересня: що чекає на українців сьогодні

25 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 25.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 25 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 25 вересня

За даними сайту Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

"За останню добу на Сонці відбулися тринадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,43. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів", — йдеться в повідомленні.

Магнітна буря 25 вересня
Магнітні бурі 25 вересня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 25 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 69.
Магнітна буря 25 вересня
Магнітні бурі 25 — 30 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Дівчина страждає від головного болю
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

Також ми писали, що найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря. Йдеться про період з 26 по 28 вересня. В цей період краще відмовитися від навантажень і пити більше води.

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