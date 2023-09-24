Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря. Йдеться про період з 26 по 28 вересня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про найпотужнішу магнітну бурю.

Читайте також:

Найпотужніша магнітна буря

На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Хтось відчуватиме пригнічений настрій чи мігрень, а інші — загострення хронічних захворювань.

В період з 26 по 28 вересня краще відмовитися від навантажень і пити більше води.

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь;

жирну їжу;

каву та міцний чорний чай;

не варто перевантажувати організм у цей період,

не потрібно робити якісь серйозні справи;

влаштовувати великі розумові навантаження.

У небезпечні дні слід:

займатися фізичною активністю;

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати;

пити більше чистої води;

уникати стресу та тривожних подій.

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, прогнозується магнітна буря рівня G1. За прогнозом синоптиків, вона буде слабкою. Упродовж доби сонячна активність була помірною — вісім спалахів класу С і три спалахи класу М.

Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.