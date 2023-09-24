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Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря

24 вересня 2023 10:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря. Йдеться про період з 26 по 28 вересня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про найпотужнішу магнітну бурю.

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Найпотужніша магнітна буря

На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Хтось відчуватиме пригнічений настрій чи мігрень, а інші — загострення хронічних захворювань.

В період з 26 по 28 вересня краще відмовитися від навантажень і пити більше води.

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період,
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі розумові навантаження.

У небезпечні дні слід:

  • займатися фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий раціон харчування;
  • більше відпочивати;
  • пити більше чистої води;
  • уникати стресу та тривожних подій.

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, прогнозується магнітна буря рівня G1. За прогнозом синоптиків, вона буде слабкою. Упродовж доби сонячна активність була помірною — вісім спалахів класу С і три спалахи класу М.

Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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