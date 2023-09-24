Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря
Найближчими днями Землю накриє найпотужніша магнітна буря. Йдеться про період з 26 по 28 вересня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про найпотужнішу магнітну бурю.
Найпотужніша магнітна буря
На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. Хтось відчуватиме пригнічений настрій чи мігрень, а інші — загострення хронічних захворювань.
В період з 26 по 28 вересня краще відмовитися від навантажень і пити більше води.
Що не варто робити під час магнітної бурі
Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:
- вживати алкоголь;
- жирну їжу;
- каву та міцний чорний чай;
- не варто перевантажувати організм у цей період,
- не потрібно робити якісь серйозні справи;
- влаштовувати великі розумові навантаження.
У небезпечні дні слід:
- займатися фізичною активністю;
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- більше відпочивати;
- пити більше чистої води;
- уникати стресу та тривожних подій.
Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, прогнозується магнітна буря рівня G1. За прогнозом синоптиків, вона буде слабкою. Упродовж доби сонячна активність була помірною — вісім спалахів класу С і три спалахи класу М.
Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.