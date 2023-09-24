В ближайшие дни Землю накроет самая мощная магнитная буря
В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября.
Новини.LIVE собрали всю информацию о самой мощной магнитной буре.
Самая мощная магнитная буря
На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. Кто-то будет чувствовать подавленное настроение или мигрень, а другие — обострение хронических заболеваний.
В период с 26 по 28 сентября лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, что не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие умственные нагрузки.
В опасные дни следует:
- заниматься физической активностью;
- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать;
- пить больше чистой воды;
- избегать стресса и тревожных событий.
Напомним, сегодня, 24 сентября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. По прогнозу синоптиков, она будет слабой. В течение суток солнечная активность была умеренной – восемь вспышек класса С и три вспышки класса М.
Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.