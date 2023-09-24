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В ближайшие дни Землю накроет самая мощная магнитная буря

24 сентября 2023 10:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ближайшие дни Землю накроет самая мощная магнитная буря
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Речь идет о периоде с 26 по 28 сентября.

Новини.LIVE собрали всю информацию о самой мощной магнитной буре.

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Самая мощная магнитная буря

На каждого человека магнитные бури оказывают влияние по-разному. Кто-то будет чувствовать подавленное настроение или мигрень, а другие — обострение хронических заболеваний.

В период с 26 по 28 сентября лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, что не нужно делать во время магнитной бури:

  • употреблять алкоголь;
  • жирную пищу;
  • кофе и крепкий черный чай;
  • не стоит перегружать организм в этот период,
  • не нужно делать какие-либо серьезные дела;
  • устраивать большие умственные нагрузки.

В опасные дни следует:

  • заниматься физической активностью;
  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • больше отдыхать;
  • пить больше чистой воды;
  • избегать стресса и тревожных событий.

Напомним, сегодня, 24 сентября, прогнозируется магнитная буря уровня G1. По прогнозу синоптиков, она будет слабой. В течение суток солнечная активность была умеренной – восемь вспышек класса С и три вспышки класса М.

Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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