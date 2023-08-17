Магнитные бури 17 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от головных болей. Фото: Goodluz

Сегодня, 17 августа, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 17 августа

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,31. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 17 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 35.

Прогноз магнитных бурь на 17 — 20 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

По прогнозам ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 17 августа следует быть готовым к противостоянию сильной солнечной вспышке.

Воздействие магнитного поля может возрасти до отметки 5 баллов, что равно уровню магнитной бури категории G1. Это может привести к изменению настроения и проблем со здоровьем.

Геомагнитная активность в Киеве. Фото: meteofor.com

Магнитные бури — это изменение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может повлиять на здоровье.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.