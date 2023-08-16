Магнітні бурі сьогодні, 16 серпня: симптоми і наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 16 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,99. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 16 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 26.

Прогноз магнітних бур на 16 — 19 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.