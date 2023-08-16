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Магнітні бурі 16 серпня: що чекає на українців сьогодні

16 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі сьогодні, 16 серпня: симптоми і наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 16 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,99. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 16 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 26.
Прогноз магнітних бур на 16 — 19 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

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