Магнитные бури сегодня, 16 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 16 августа

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,99. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 16 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 26.

Прогноз магнитных бурь на 16 — 19 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.