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Магнітні бурі 17 серпня: що чекає на українців сьогодні

17 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 17 серпня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає від головного болю. Фото: Goodluz
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 17 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 17 серпня

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,31. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 17 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 35.
Прогноз магнітних бур на 17 — 20 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

За прогнозами учених Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 17 серпня варто бути гото­вим до протистояння сильному сонячному спалаху.

Вплив магнітного поля може зрости до позна­чки 5 балів, що дорівнює рівню магнітної бурі кате­горії G1. Це може призвести до зміни настрою та проблем зі здоров’ям.

Геомагнітна активність у Києві. Фото: meteofor.com

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:

  • Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
  • Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
  • Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
  • Регулярно провітрюйте кімнату і більше на свіжому повітрі.
  • Постарайтеся менше нервувати.
  • Перед сном приймайте контрастний душ.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

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