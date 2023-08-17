Магнітні бурі 17 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 17 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 17 серпня
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,31. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 17 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 35.
За прогнозами учених Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 17 серпня варто бути готовим до протистояння сильному сонячному спалаху.
Вплив магнітного поля може зрости до позначки 5 балів, що дорівнює рівню магнітної бурі категорії G1. Це може призвести до зміни настрою та проблем зі здоров’ям.
Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:
- Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
- Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
- Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
- Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
- Регулярно провітрюйте кімнату і більше на свіжому повітрі.
- Постарайтеся менше нервувати.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.