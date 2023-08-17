Магнітні бурі 17 серпня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від головного болю. Фото: Goodluz

Сьогодні, 17 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 17 серпня

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,31. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 17 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 35.

Прогноз магнітних бур на 17 — 20 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

За прогнозами учених Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 17 серпня варто бути гото­вим до протистояння сильному сонячному спалаху.

Вплив магнітного поля може зрости до позна­чки 5 балів, що дорівнює рівню магнітної бурі кате­горії G1. Це може призвести до зміни настрою та проблем зі здоров’ям.

Геомагнітна активність у Києві. Фото: meteofor.com

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:

Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.

Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату і більше на свіжому повітрі.

Постарайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.