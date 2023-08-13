Магнитные бури сегодня, 13 августа: симптомы и последствия

Магнитные бури 13 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 13 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 13 августа
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,86. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 13 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 35.
Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Рекомендации врачей:
- есть больше свежих овощей и фруктов;
- добавить в рацион травяные чаи;
- уменьшить количество употребления кофеина;
- заниматься физической активностью;
- больше отдыхать и избегать стресса;
- не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
- почаще гулять на свежем воздухе;
- общаться с людьми и получать положительные эмоции.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.