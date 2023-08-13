Магнитные бури сегодня, 13 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 13 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 13 августа

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,86. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 13 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 35.

Прогноз магнитных бурь на 13 — 15 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Рекомендации врачей:

есть больше свежих овощей и фруктов;

добавить в рацион травяные чаи;

уменьшить количество употребления кофеина;

заниматься физической активностью;

больше отдыхать и избегать стресса;

не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);

почаще гулять на свежем воздухе;

общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.