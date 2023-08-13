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Магнитные бури 13 августа: что ждет украинцев сегодня

13 августа 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури сегодня, 13 августа: симптомы и последствия
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 13 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,86. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 13 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 35.
Прогноз магнитных бурь на 13 — 15 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Рекомендации врачей:

  • есть больше свежих овощей и фруктов;
  • добавить в рацион травяные чаи;
  • уменьшить количество употребления кофеина;
  • заниматься физической активностью;
  • больше отдыхать и избегать стресса;
  • не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
  • почаще гулять на свежем воздухе;
  • общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

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