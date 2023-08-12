Магнітні бурі сьогодні, 12 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 12 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 12 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 12 серпня
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде на спокійному рівні.
"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,33. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 12 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 33.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.