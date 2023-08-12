Магнітні бурі сьогодні, 12 серпня: симптоми і наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 12 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 12 серпня

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,33. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 12 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 33.

Прогноз магнітних бур на 12 — 15 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Негативний вплив на здоров'я людей

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.