Магнітні бурі сьогодні, 11 серпня: симптоми та наслідки

Жінка страждає від головного болю. Фото: pexels.com

Сьогодні в п'ятницю, 11 серпня, значних магнітних бур не очікується. За добу сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 11 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,49. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Передбачається, що сьогодні магнітне поле Землі буде на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 11 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 22.

Прогноз магнітних бур на 11-13 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення й головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі, спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість, або ж навіть безсоння;

висока температура;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Однак якщо симптоми занадто докучають, зокрема є негаразди з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Дівчина обіймає свого собаку. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.