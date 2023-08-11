Магнитные бури сегодня, 11 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает от головной боли. Фото: pexels.com

Сегодня в пятницу, 11 августа, значительных магнитных бурь не ожидается. В сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 11 августа

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,49. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Предполагается, что сегодня магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 11 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 22.

Прогноз магнитных бурь на 11–13 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение и головные боли;

тошнота и рвота;

боли в животе, спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость, или даже бессонница;

высокая температура;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Однако если симптомы слишком досаждают, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Девушка обнимает свою собаку. Фото: freepik.com

Напомним, что головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.