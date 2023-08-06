Магнітні бурі сьогодні, 6 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 6 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 6 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані, однак значних магнітних бур не передбачається. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 6 серпня
Прогнозується, що сьогодні магнітне поле навколо нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.
Погода на Сонці на 6 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 32.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Часом магнітні бурі сильно докучають, погіршуючи стан та якість життя. Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:
- запаморочення й головний біль;
- нудота і блювота;
- біль у животі, спині, м'язах та суглобах;
- підвищений або знижений тиск;
- сонливість і слабкість, або ж навіть безсоння;
- висока температура;
- нервозність і дратівливість;
- загострення хронічних захворювань.
Однак якщо симптоми занадто сильні, зокрема є негаразди з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.