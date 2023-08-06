Магнітні бурі сьогодні, 6 серпня: симптоми і наслідки

Жінка страждає від головного болю. Фото: google.com

Сьогодні, 6 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані, однак значних магнітних бур не передбачається. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 6 серпня

Прогнозується, що сьогодні магнітне поле навколо нашої планети буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Погода на Сонці на 6 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 32.

Прогноз магнітних бур на 5-7 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Часом магнітні бурі сильно докучають, погіршуючи стан та якість життя. Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення й головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі, спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість, або ж навіть безсоння;

висока температура;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Однак якщо симптоми занадто сильні, зокрема є негаразди з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.