Магнитные бури сегодня, 6 августа: симптомы и последствия

Магнитные бури 6 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 6 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 6 августа
Прогнозируется, что сегодня магнитное поле вокруг нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Погода на Солнце на 6 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 32.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Иногда магнитные бури сильно досаждают, ухудшая состояние и качество жизни. Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение и головные боли;
- тошнота и рвота;
- боли в животе, спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость, или даже бессонница;
- высокая температура;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Однако если симптомы слишком сильны, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.