Магнитные бури сегодня, 6 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает от головной боли. Фото: google.com

Сегодня, 6 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 6 августа

Прогнозируется, что сегодня магнитное поле вокруг нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Погода на Солнце на 6 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 32.

Прогноз магнитных бурь на 5-7 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на здоровье

Иногда магнитные бури сильно досаждают, ухудшая состояние и качество жизни. Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение и головные боли;

тошнота и рвота;

боли в животе, спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость, или даже бессонница;

высокая температура;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Однако если симптомы слишком сильны, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.