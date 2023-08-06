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Магнитные бури 6 августа: что ждет украинцев сегодня

6 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 6 августа: симптомы и последствия
Женщина страдает от головной боли. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 6 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 6 августа

Прогнозируется, что сегодня магнитное поле вокруг нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Погода на Солнце на 6 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 32.
Прогноз магнитных бурь на 5-7 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на здоровье

Иногда магнитные бури сильно досаждают, ухудшая состояние и качество жизни. Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение и головные боли;
  • тошнота и рвота;
  • боли в животе, спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость, или даже бессонница;
  • высокая температура;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Однако если симптомы слишком сильны, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

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