Магнитные бури сегодня, 12 августа: симптомы и последствия

Магнитные бури 12 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 12 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 12 августа
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным.
"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,33. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 12 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 33.
Негативное влияние на здоровье людей
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.