Магнитные бури сегодня, 12 августа: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 12 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 12 августа

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным.

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,33. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 12 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 33.

Прогноз магнитных бурь на 12 — 15 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Негативное влияние на здоровье людей

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

держать при себе аптечку с необходимым лекарством;

запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;

вести здоровый образ жизни;

правильно питаться;

регулярно заниматься физическими упражнениями;

отдыхать должным образом;

использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;

применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.