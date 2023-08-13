Магнітні бурі сьогодні, 13 серпня: симптоми і наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 13 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 13 серпня

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу М.

"За останню добу на Сонці сталася одинадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,86. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 13 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 35.

Прогноз магнітних бур на 13 — 15 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Рекомендації лікарів:

їсти більше свіжих овочів та фруктів;

додати в раціон трав'яні чаї;

зменшити кількість вживання кофеїну;

займатися фізичною активністю;

більше відпочивати та уникати стресу;

не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);

частіше гуляти на свіжому повітрі;

спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.