Магнітні бурі сьогодні, 13 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 13 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 13 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 13 серпня
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу М.
"За останню добу на Сонці сталася одинадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,86. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 13 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 35.
Сильні магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Рекомендації лікарів:
- їсти більше свіжих овочів та фруктів;
- додати в раціон трав'яні чаї;
- зменшити кількість вживання кофеїну;
- займатися фізичною активністю;
- більше відпочивати та уникати стресу;
- не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);
- частіше гуляти на свіжому повітрі;
- спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.