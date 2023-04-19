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Апрельское новолуние подарит грандиозный успех трем знакам Зодиака: что их ждет

19 апреля 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиаку ждет большой успех после новолуния 20 апреля — астропрогноз
Каким знакам Зодиака новолуние 20 апреля принесет настоящий успех. Фотоколлаж: Новини.Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 апреля нас ждет особое новолуние, ведь по времени оно практически полностью совпадает с солнечным затмением. Особенно благоприятным этот период будет для трех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга следует готовиться к небывалому успеху и что особенного подготовила для них апрельская молодая Луна.

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Именно это новолуние будет иметь магическую силу, которая и даст силы на новые свершения.

Кому готовиться к успеху

Весы

Представителям этого знака Зодиака следует ожидать нового этапа в сфере карьеры. Изменения будут происходить сразу после новолуния.

После 20 апреля все давние конфликты будут разрешены, поступят новые предложения и стартуют новые проекты, которые подарят множество возможностей.

Совет: будьте внимательны, замечайте детали и анализируйте все происходящее.

 

Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Весы
Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Весы. Фото: pixabay.com

Скорпион

После новой Луны в апреле личная жизнь Скорпионов сыграет новыми яркими красками. Те, кто давно без пары получат интересные и романтические предложения. Не исключена и судьбоносная встреча, если правильно следовать знакам судьбы.

Совет: Скорпионам в отношениях стоит ценить то, что у них есть. Присмотритесь к своему партнеру, возможно, вы заметите ту положительную черту, которую раньше не замечали или игнорировали.

 

Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Скорпион
Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Скорпион. Фото: pixabay.com

Стрелец

Молодая Луна 20 апреля подарит представителям этого знака Зодиака возможность достичь новых целей и мечтаний. В этот день их правильно поставить и визуализировать перед собой. Тогда вас непременно будет ждать успех.

Совет: Стрельцов будет сопровождать везение во всех начинаниях, но только в случае усердной работы, поэтому не ленитесь.

 

Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Стрелец
Апрельская молодая Луна подарит успех трем знакам зодиака: Стрелец. Фото: pixabay.com

Напомним, мы писали, когда новолуние в апреле, как молодая апрельская Луна повлияет на нашу жизнь, чего надо остерегаться, а что обязательно сделать, чтобы привлечь успех и счастье.

Ранее мы сообщали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет обогащение. Им удастся существенно приумножить свои финансы в этот период.

Также мы рассказывали, что солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

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