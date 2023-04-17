Эти знаки Зодиака ждут кардинальные изменения и счастья — астропрогноз на неделю

Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: кто эти везунчики
Планеты и звезды продолжают свое непрерывное движение, влияя на жизнь и будущее каждого из нас. На этой неделе они подготовили нечто действительно невероятное для трех представителей зодиакального круга.
По прогнозам астрологов в период с 17 по 23 апреля три знака Зодиака ждут кардинальные изменения, которые принесут настоящее счастье.
Телец
Эта неделя для Тельцов пройдет на положительной и легкой волне. Даже непростые вопросы и задачи будут решаться быстро и без особого труда. Период с 17 по 23 апреля — отличный для новых знакомств, в том числе романтических.
Особенно благоприятными днями будут вторник и воскресенье.
Стрелец
Эта неделя для Стрельцов будет очень динамичной и положительной. Энергия будет зашкаливать, так что следует ее распределить с умом, чтобы пошла она только на пользу и не стала причиной негативных импульсивных решений.
Самыми успешными днями на этой неделе для Стрельцов станут среда и четверг.
Рыбы
Представители этого знака Зодиака могут проникнуть в романтику в период с 17 по 23 апреля. Есть шанс завести новые интересные знакомства, романтические отношения. Можно укрепить и разнообразить уже существующие отношения. На этой неделе у Рыб есть шанс добиться нового уровня доверия и близости.
Самыми счастливыми днями станут четверг и суббота. А к среде лучше посвящать время важным делам.
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