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Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: кто эти везунчики

17 апреля 2023 20:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиака ждут кардинальные изменения и счастья — астропрогноз на неделю
Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которым эта неделя принесет кардинальные изменения и счастье. Фотоколлаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Планеты и звезды продолжают свое непрерывное движение, влияя на жизнь и будущее каждого из нас. На этой неделе они подготовили нечто действительно невероятное для трех представителей зодиакального круга.

По прогнозам астрологов в период с 17 по 23 апреля три знака Зодиака ждут кардинальные изменения, которые принесут настоящее счастье.

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Телец

Эта неделя для Тельцов пройдет на положительной и легкой волне. Даже непростые вопросы и задачи будут решаться быстро и без особого труда. Период с 17 по 23 апреля — отличный для новых знакомств, в том числе романтических.

Особенно благоприятными днями будут вторник и воскресенье.

 

Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Телец
Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Телец. Фото: pixabay.com

Стрелец

Эта неделя для Стрельцов будет очень динамичной и положительной. Энергия будет зашкаливать, так что следует ее распределить с умом, чтобы пошла она только на пользу и не стала причиной негативных импульсивных решений.

Самыми успешными днями на этой неделе для Стрельцов станут среда и четверг.

 

Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Стрелец
Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Стрелец. Фото: pixabay.com

Рыбы

Представители этого знака Зодиака могут проникнуть в романтику в период с 17 по 23 апреля. Есть шанс завести новые интересные знакомства, романтические отношения. Можно укрепить и разнообразить уже существующие отношения. На этой неделе у Рыб есть шанс добиться нового уровня доверия и близости.

Самыми счастливыми днями станут четверг и суббота. А к среде лучше посвящать время важным делам.

 

Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Рыбы
Кардинальные изменения осчастливят три знака Зодиака на этой неделе: Рыбы. Фото: pixabay.com

Напомним, мы рассказывали, что солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

Ранее мы сообщали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет подлинное обогащение. Им удастся существенно приумножить свое состояние в этот период.

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