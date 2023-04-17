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Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: хто ці везунчики

17 квітня 2023 20:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
На ці знаки Зодіаку чекають кардинальні зміни та щастя — астропрогноз на тиждень
Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, яким цей тиждень принесе кардинальні зміни та щастя. Фотоколаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Планети та зірки продовжують свій невпинний рух, впливаючи на життя та майбутнє кожного з нас. На цьому тижні вони підготували щось справді неймовірне для трьох представників зодіакального кола.

За прогнозами астрологів у період з 17 по 23 квітня на три знаки Зодіаку чекають кардинальні зміни, які принесуть справжнє щастя.

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Телець

Цей тиждень для Тельців пройде на позитивній та легкій хвилі. Навіть непрості питання та задачі вирішуватимуться швидко й без особливих зусиль. Період з 17 по 23 квітня — відмінний для нових знайомств, зокрема романтичних.

Особливо сприятливими днями будуть вівторок та неділя.

 

Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Телець
Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Телець. Фото: pixabay.com

Стрілець

Цей тиждень для Стрільців буде дуже динамічний та позитивний. Енергія зашкалюватиме, тож варто її розподілити з розумом, щоб пішла вона тільки на користь і не стала причиною негативних імпульсивних рішень.

Найуспішнішими днями цього тижня для Стрільців стануть середа та четвер.

 

Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Стрілець
Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Стрілець. Фото: pixabay.com

Риби

Представники цього знаку Зодіаку можуть поринути у романтику в період з 17 по 23 квітня. Є шанс завести нові цікаві знайомства, романтичні стосунки. Можна також зміцнити та урізноманітнити вже існуючи стосунки. На цьому тижні у Риб є шанс досягти нового рівня довіри та близькості.

Найщасливішими днями стануть четвер та субота. А до середи краще присвячувати час важливим справам.

 

Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Риби
Кардинальні зміни ощасливлять три знаки Зодіаку на цьому тижні: Риби. Фото: pixabay.com

Нагадаємо ми розповідали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. 

Раніше ми повідомляли, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.

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