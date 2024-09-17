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Время перемен и судьбоносных решений — что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября

17 сентября 2024 22:40
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Лунное затмение 18 сентября 2024 года — что можно делать, а что категорически запрещено
Воздействие лунного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Уже в ночь с 17 на 18 сентября состоится несколько уникальных астрологических событий — полнолуние в знаке Рыбы и частичное лунное затмение. Как уверяют астрологи, это время принесет с собой кардинальные перемены и новые перспективы. А для кого-то это будет моментом судьбоносного решения.

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Что ни в коем случае нельзя делать в лунное затмение 18 сентября 2024 года, а что наоборот стоит сделать, делимся с Вами дальше в материале.

Что ждать от лунного затмения 18 сентября

По прогнозам астрологов, лунное затмение, которое откроет коридор затмений, подарит шанс каждому изменить свою жизнь к лучшему. Это время для очищения, избавления от блоков, от старого и бесперспективного, чтобы открыть для себя возможности.

Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития, отдыха и путешествий, особенно в приятной компании.

Однако это затмение может принести нервозность и импульсивность. Некоторые люди могут почувствовать себя загнанными в тупик, из-за чего могут приниматься неправильные решения. Важно сохранять спокойствие, а окончательные выводы делать уже после завершения коридора затмений.

 

Что ждать от лунного затмения 18 сентября 
Воздействие лунного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Что можно делать в коридор затемнений 2024 года

В день события следует быть сдержанным, уравновешенным, не поддаваться на провокации, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития. Следует закончить незавершенные дела, избавиться от страхов, обид и вредных привычек. Можно заводить новых друзей и восстанавливать старые отношения.

 

Что можно делать в коридор затемнений 2024 года
Лунное затмение. Фото: pexels.com

Что нельзя делать во время лунного затмения

Во время лунного затмения 18 сентября астрологи не рекомендуют:

  • начинать новые дела;
  • находиться в пути;
  • принимать важные решения;
  • подписывать договоры;
  • оформлять кредиты;
  • вкладывать деньги;
  • давать взаймы или одалживать деньги;
  • изменять что-либо в своем облике;
  • вступать в конфликты.

 

Ранее мы писали, что ждать от полнолуния 18 сентября и какую угрозу оно несет.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.

Луна затмение сентябрь Астрология советы запреты

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