Лунное затмение 18 сентября 2024 года — что можно делать, а что категорически запрещено

Воздействие лунного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в ночь с 17 на 18 сентября состоится несколько уникальных астрологических событий — полнолуние в знаке Рыбы и частичное лунное затмение. Как уверяют астрологи, это время принесет с собой кардинальные перемены и новые перспективы. А для кого-то это будет моментом судьбоносного решения.

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Что ждать от лунного затмения 18 сентября

По прогнозам астрологов, лунное затмение, которое откроет коридор затмений, подарит шанс каждому изменить свою жизнь к лучшему. Это время для очищения, избавления от блоков, от старого и бесперспективного, чтобы открыть для себя возможности.

Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития, отдыха и путешествий, особенно в приятной компании.

Однако это затмение может принести нервозность и импульсивность. Некоторые люди могут почувствовать себя загнанными в тупик, из-за чего могут приниматься неправильные решения. Важно сохранять спокойствие, а окончательные выводы делать уже после завершения коридора затмений.

Воздействие лунного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Что можно делать в коридор затемнений 2024 года

В день события следует быть сдержанным, уравновешенным, не поддаваться на провокации, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития. Следует закончить незавершенные дела, избавиться от страхов, обид и вредных привычек. Можно заводить новых друзей и восстанавливать старые отношения.

Лунное затмение. Фото: pexels.com

Что нельзя делать во время лунного затмения

Во время лунного затмения 18 сентября астрологи не рекомендуют:

начинать новые дела;

находиться в пути;

принимать важные решения;

подписывать договоры;

оформлять кредиты;

вкладывать деньги;

давать взаймы или одалживать деньги;

изменять что-либо в своем облике;

вступать в конфликты.

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