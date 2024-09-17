Місячне затемнення 18 вересня 2024 — що можна робити, а що категорично заборонено

Вплив місячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже у ніч з 17 на 18 вересня відбудеться кілька унікальних астрологічних подій — повня у знаку Риби та часткове місячне затемнення. Як запевняють астрологи, цей час принесе з собою кардинальні зміни та нові перспективи. А для когось це буде моментом доленосного рішення.

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Що очікувати від місячного затемнення 18 вересня

За прогнозами астрологів, місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень, подарує шанс кожному змінити своє життя на краще. Це час для очищення, рятування від блоків, від старого та безперспективного, щоб відкрити для себе можливості.

Період з 18 вересня до 2 жовтня добре підходить для духовних практик і саморозвитку, відпочинку і подорожей, особливо в приємній компанії.

Проте, водночас це затемнення може принести нервозність та імпульсивність. Деякі люди можуть відчути себе загнаними у глухий кут, через що можуть ухвалюватися неправильні рішення. Важливо зберігати спокій, а остаточні висновки робити вже після завершення коридору затемнень.

Вплив місячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Що можна робити в коридор затемнень 2024 року

У день події варто бути стриманим, врівноваженим, не піддаватися на провокації, зважувати свої вчинки та направляти енергію на корисне.

Період з 18 вересня до 2 жовтня добре підходить для духовних практик і саморозвитку. Варто закінчити незавершені справи, позбутися страхів, образ та шкідливих звичок. Можна заводити нових друзів і відновлювати старі стосунки.

Місячне затемнення. Фото: pexels.com

Що не можна робити під час місячного затемнення

Під час місячного затемнення 18 вересня астрологи не рекомендують:

розпочинати нові справи;

перебувати в дорозі;

ухвалювати важливі рішення;

підписувати договори;

оформляти кредити;

вкладати гроші;

давати в борг або позичати гроші;

змінювати щось у своїй зовнішності;

вступати у конфлікти.

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