Місячне затемнення 18 вересня 2024 — що можна робити, а що категорично заборонено

Час змін і доленосних рішень — що не можна робити у місячне затемнення 18 вересня
Вже у ніч з 17 на 18 вересня відбудеться кілька унікальних астрологічних подій — повня у знаку Риби та часткове місячне затемнення. Як запевняють астрологи, цей час принесе з собою кардинальні зміни та нові перспективи. А для когось це буде моментом доленосного рішення.
Що у жодному разі не можна робити у місячне затемнення 18 вересня 2024 року, а що навпаки варто зробити, ділимося з Вами далі в матеріалі.
Що очікувати від місячного затемнення 18 вересня
За прогнозами астрологів, місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень, подарує шанс кожному змінити своє життя на краще. Це час для очищення, рятування від блоків, від старого та безперспективного, щоб відкрити для себе можливості.
Період з 18 вересня до 2 жовтня добре підходить для духовних практик і саморозвитку, відпочинку і подорожей, особливо в приємній компанії.
Проте, водночас це затемнення може принести нервозність та імпульсивність. Деякі люди можуть відчути себе загнаними у глухий кут, через що можуть ухвалюватися неправильні рішення. Важливо зберігати спокій, а остаточні висновки робити вже після завершення коридору затемнень.
Що можна робити в коридор затемнень 2024 року
У день події варто бути стриманим, врівноваженим, не піддаватися на провокації, зважувати свої вчинки та направляти енергію на корисне.
Період з 18 вересня до 2 жовтня добре підходить для духовних практик і саморозвитку. Варто закінчити незавершені справи, позбутися страхів, образ та шкідливих звичок. Можна заводити нових друзів і відновлювати старі стосунки.
Що не можна робити під час місячного затемнення
Під час місячного затемнення 18 вересня астрологи не рекомендують:
- розпочинати нові справи;
- перебувати в дорозі;
- ухвалювати важливі рішення;
- підписувати договори;
- оформляти кредити;
- вкладати гроші;
- давати в борг або позичати гроші;
- змінювати щось у своїй зовнішності;
- вступати у конфлікти.
Раніше ми писали, що чекати від повні 18 вересня та яку загрозу вона несе.
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