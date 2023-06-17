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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня следует избегать путешествий

17 июня 2023 16:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Три знака зодиака, которым сегодня нельзя отправляться в дорогу
Знаки зодиака, которым не следует отправляться в дорогу 17 июня. Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодняшний день, 17 июня — опасный день в лунном календаре. Он не подходит для решения каких-либо важных дел, а также для путешествий — существует большая вероятность непредсказуемых препятствий.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня не стоит отправляться в дорогу. Далее вы сможете прочесть об этих знаках подробнее.

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Овен

Упрямые овны могут показать свой характер в пути не лучшим образом. К тому же, им могут встретиться неприятные люди, с которыми лучше не вступать в диалог — существует риск конфликтов. Обладателям этого знака рекомендуют сдерживать свои эмоции.

Тельцы

Этот знак очень ценит комфорт и если сегодня у него запланирована поездка, то в ней могут возникнуть определенные сложности. Особенно если представители этого знака планировали длительное путешествие и им необходимо где-то остановиться по дороге. Следовательно, друзья, у которых планировали заночевать, не смогут принять или же не удастся забронировать номер в отеле.

Дева

Несмотря на свою организованность, обладатели этого знака могут сегодня не учесть некоторые важные нюансы своего путешествия. Они касаются, прежде всего, транспорта. В этот день не стоит ехать на неисправной машине, или опаздывать на поезд или автобус.

Напомним, ранее мы писали, следует ли ожидать украинцам сильные магнитные бури 17 июня.

Добавим, что мощная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.

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