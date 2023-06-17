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Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким сьогодні варто уникати подорожей

17 червня 2023 16:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна вирушати в дорогу
Знаки зодіаку, яким не варто вирушати в дорогу 17 червня. Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогоднішній день, 17 червня — небезпечний день у місячному календарі. Він не підходить для вирішення будь-яких важливих справ, а також для подорожей — існує велика ймовірність непередбачуваних перешкод. 

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто вирушати в дорогу. Далі ви зможете прочитати про ці знаки детальніше. 

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Овен

Вперті овни можуть показати свій характер у дорозі не найкращим чином. До того ж їм можуть зустрітися неприємні люди, з якими краще не вступати у діалог — існує ризик конфліктів. Володарям цього знаку рекомендують стримувати свої емоції. 

Тельці

Цей знак дуже цінує комфорт і якщо на сьогодні у нього запланована поїздка, то у ній можуть виникнути певні складнощі. Особливо, якщо представники цього знаку планували тривалу подорож і їм необхідно десь зупинитися по дорозі. Відтак, друзі, у яких планували заночувати, не зможуть прийняти, або не вдасться забронювати номер у готелі. 

Діва

Попри свою організованість, володарі цього знаку можуть сьогодні не врахувати деякі важливі нюанси своє подорожі. Вони стосуються насамперед транспорту. У цей день не варто їхати на несправній машині, або запізнюватися на потяг чи автобус. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто очікувати українцям сильні магнітні бурі 17 червня. 

Додамо, що сильна сонячна буря К-індекс 5 накриє Землю у неділю, 18 червня. Протримається вона на п'ятибальному рівні до кінця вівторка, 20 червня. 

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