Коли очікувати найсильнішу магнітну бурю в червні — дата та як захиститися

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Фото: Новини.LIVE

Вже найближчими днями Землю накриє потужна затяжна магнітна буря, яка може відзначитися на самопочутті та здоров'ї українців.

Коли вона розпочнеться, скільки триватиме та як захиститися від впливу геошторму, розповідаємо далі в матеріалі.

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За прогнозами спеціалістів Meteoagent, сильна сонячна буря К-індекс 5 накриє Землю у неділю, 18 червня. Протримається вона на п'ятибальному рівні до кінця вівторка, 20 червня.

Таким чином сильні геомагнітні коливання триватимуть цілих три дні. Вони можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа.

Магнітна буря. Фото: google.com

Як затяжна червнева магнітна буря впливатиме на здоров'я

Хоч вчені та медики ще досліджують вплив геомагнітних коливань на організм людей. Вважається, що потужні магнітні бурі можуть значно погіршити самопочуття людини. Причому деякі можуть відчути негативний вплив за день до початку геошторму.

Найчастіше спостерігаються наступні симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Погане самопочуття. Фото: depositphotos.com

Як вберегти здоров'я під час триденної магнітної бурі

Фахівці зазначають, щоб цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, необхідно готуватися заздалегідь. Людям з хронічними захворюваннями краще мати при собі аптечку з необхідними ліками.

Рекомендації медиків дуже прості, вони допоможуть почуватися добре не тільки під час магнітних бур, а й у будь-який інший день:

виключити з раціону жирну їжу та фастфуд;

їсти більше свіжих овочів та фруктів;

пити більше звичайної чистої води;

додати в раціон трав'яні чаї;

зменшити кількість вживання кофеїну;

виключити алкоголь;

займатися фізичною активністю;

більше відпочивати та уникати стресу;

не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);

частіше гуляти на свіжому повітрі;

спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.

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