Когда ожидать сильнейшую магнитную бурю в июне — дата и как защититься

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Фото: Новини.LIVE

Уже в ближайшие дни накроет Землю мощная затяжная магнитная буря, которая может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев.

Когда она начнется, сколько будет продолжаться и как защититься от влияния геошторма, рассказываем в материале.

Читайте также:

Когда начнется сильнейшая магнитная буря июня 2023 года

По прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.

Таким образом, сильные геомагнитные колебания продлятся целых три дня. Они могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.

Магнитная буря. Фото: google.com

Как затяжная июньская магнитная буря будет влиять на здоровье

Хотя учёные и медики еще исследуют влияние геомагнитных колебаний на организм людей. Считается, что мощные магнитные бури могут значительно усугубить самочувствие человека. Причем некоторые могут ощутить негативное влияние за день до начала геошторма.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Плохое самочувствие. Фото: depositphotos.com

Как уберечь здоровье во время трехдневной магнитной бури

Специалисты отмечают, чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, необходимо готовиться заранее. Людям с хроническими заболеваниями лучше иметь при себе аптечку с необходимым лекарством.

Рекомендации медиков очень просты, они помогут чувствовать себя хорошо не только во время магнитных бурь, но и в любой другой день:

исключить из рациона жирную пищу и фастфуд;

есть больше свежих овощей и фруктов;

пить больше обычной чистой воды;

добавить в рацион травяные чаи;

уменьшить количество употребления кофеина;

исключить алкоголь;

заниматься физической активностью;

больше отдыхать и избегать стресса;

не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);

почаще гулять на свежем воздухе;

общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.

Также мы рассказывали, почему возникает головная боль утром и как его избавиться.