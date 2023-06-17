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Магнітні бурі 17 червня: чого чекати українцям

17 червня 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 17 червня
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 17 червня, сонячна активність доволі помірна — на низькому рівні. Суттєвої магнітної бурі чекати не варто.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,08", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 17 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 32.
Магнітні бурі у червні. Фото: Скріншот

Що не рекомендується робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період,
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі або контрастний душ. Також медик радять добре висипатися.

Нагадаємо, за прогнозами спеціалістів Meteoagent, сильна сонячна буря К-індекс 5 накриє Землю у неділю, 18 червня. Протримається вона на п'ятибальному рівні до кінця вівторка, 20 червня. 

Таким чином сильні геомагнітні коливання триватимуть цілих три дні. Вони можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

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