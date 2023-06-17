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Магнитные бури 17 июня: что ждать украинцам

17 июня 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 17 июня
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 17 июня, солнечная активность довольно умеренная — на низком уровне. Существенной магнитной бури ждать не стоит.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 17 июня

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,08", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 17 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 32.
Магнитные бури в июне. Фото: Скриншот

Что не рекомендуется делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, что не нужно делать во время магнитной бури:

  • употреблять алкоголь;
  • жирную пищу;
  • кофе и крепкий черный чай;
  • не стоит перегружать организм в этот период,
  • не нужно делать какие-либо серьезные дела;
  • устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Полезны будут прогулки на свежем воздухе или контрастный душ. Также медики советуют хорошо высыпаться.

Напомним, по прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.

Таким образом, сильные геомагнитные колебания продлятся целых три дня. Они могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

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