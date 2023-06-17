Магнитные бури 17 июня: что ждать украинцам
Сегодня, 17 июня, солнечная активность довольно умеренная — на низком уровне. Существенной магнитной бури ждать не стоит.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 17 июня
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,08", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 17 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 32.
Что не рекомендуется делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, что не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие физические или умственные нагрузки.
Полезны будут прогулки на свежем воздухе или контрастный душ. Также медики советуют хорошо высыпаться.
Напомним, по прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.
Таким образом, сильные геомагнитные колебания продлятся целых три дня. Они могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.