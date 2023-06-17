Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 17 июня, солнечная активность довольно умеренная — на низком уровне. Существенной магнитной бури ждать не стоит.

Об этом сообщает Мeteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 17 июня

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,08", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 17 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 32.

Магнитные бури в июне. Фото: Скриншот

Что не рекомендуется делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, что не нужно делать во время магнитной бури:

употреблять алкоголь;

жирную пищу;

кофе и крепкий черный чай;

не стоит перегружать организм в этот период,

не нужно делать какие-либо серьезные дела;

устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Полезны будут прогулки на свежем воздухе или контрастный душ. Также медики советуют хорошо высыпаться.

Напомним, по прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.

Таким образом, сильные геомагнитные колебания продлятся целых три дня. Они могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.