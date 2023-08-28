Астролог рассказала, когда в Украине ожидать перемен

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Астролог Марина Скади предсказала значимые изменения для Украины в 2024 году. По ее мнению, эти изменения будут иметь глубокое влияние на жизнь каждого гражданина страны.

Об этом сообщает ТСН.

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"Анализ астрологической карты Украины на 32-й год указывает на крупные трансформации, особенно активные весной 2024 года", — поделилась Скади.

Также астролог уверена, что намеченные на этот период события будут направлены на установление стабильности, мира и гармонии в Украине.

"Прогрессирующая Луна будет переходить из энергичного знака Овна к более устойчивому Тельцу на протяжении 2,5 лет, что благоприятно отразится на обстоятельствах жизни украинцев", — выразила свои мысли эксперт.

Напомним, что бунт Пригожина запустил кармические процессы, которые приведут Россию к смене власти в ближайшие полтора года. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Также мы сообщали, что об окончании войны в Украине говорить рано. А события на территории нашей страны могут развиваться по двум сценариям, один из них — новая фаза боевых действий.