Астролог рассказала, когда в Украине ожидать перемен
Астролог Марина Скади предсказала значимые изменения для Украины в 2024 году. По ее мнению, эти изменения будут иметь глубокое влияние на жизнь каждого гражданина страны.
Об этом сообщает ТСН.
Что сказала астролог про Украину
"Анализ астрологической карты Украины на 32-й год указывает на крупные трансформации, особенно активные весной 2024 года", — поделилась Скади.
Также астролог уверена, что намеченные на этот период события будут направлены на установление стабильности, мира и гармонии в Украине.
"Прогрессирующая Луна будет переходить из энергичного знака Овна к более устойчивому Тельцу на протяжении 2,5 лет, что благоприятно отразится на обстоятельствах жизни украинцев", — выразила свои мысли эксперт.
Напомним, что бунт Пригожина запустил кармические процессы, которые приведут Россию к смене власти в ближайшие полтора года. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.
Также мы сообщали, что об окончании войны в Украине говорить рано. А события на территории нашей страны могут развиваться по двум сценариям, один из них — новая фаза боевых действий.