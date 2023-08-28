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Астролог розповіла, коли в Україні чекати на зміни

28 серпня 2023 22:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Астролог розповіла, коли в Україні чекати на зміни
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Астролог Марина Скаді передбачила значні зміни для України у 2024 році. На її думку, ці зміни матимуть глибокий вплив на життя кожного громадянина країни.

Про це повідомляє ТСН.

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"Аналіз астрологічної карти України на 32-й рік вказує на великі трансформації, особливо активні навесні 2024 року", — сказала Скаді.

Також астролог упевнена, що намічені на цей період події будуть спрямовані на встановлення стабільності, миру та гармонії в Україні.

"Прогресуючий Місяць переходитиме з енергійного знаку Овна до стійкішого Тельця протягом 2,5 рока, що сприятливо позначиться на обставинах життя українців", — висловила свої думки експерт.

Нагадаємо, що бунт Пригожина запустив кармічні процеси, які призведуть Росію до зміни влади у найближчі півтора року. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі «Новини.LIVE» відомий український астролог Анастасія Макарова.

Також ми повідомляли, що про закінчення війни в Україні говорити зарано. А події на території нашої країни можуть розвиватися за двома сценаріями, один із них — нова фаза бойових дій.

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