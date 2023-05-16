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Зола для рослин: яку користь вона має, а які рослини просто вбиває

16 травня 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що потрібно знати про золу для рослин – кому не можна її додавати
Підживлення рослин на городі золою. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Досвідчені садівники досить часто використовують золу для того, щоб підгодовувати рослини, адже це добриво містить у своєму складі багато калію та фосфору. Але важливо знати, яку золу можна використовувати, яку користь вона має та для чого її краще не використовувати.

Про це повідомляє портал "RHS"

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Яку золу можна використовувати?

Фахівці стверджують, що краще за все удобрювати ґрунт саме деревною золою, яка містить у своєму складі багато різних елементів, що несуть велику користь для рослин. Важливо розуміти, що до її складу входить не тільки фосфор та калій, а й натрій, магній, мідь, цинк та кальцій із сіркою.

Важливим також фактом є й те, що деревна зола підходить майже для всіх типів ґрунту, а також для всіх овочів.

Зола для растений
Зола для підживлення рослин. Фото: Freepik

Користь золи як добрива

Калій, який входить до складу деревної золи, сильно зміцнює рослинні стебла та робить їх стійкішими до різних температур та хвороб. Крім того, калій бере участь у фотосинтезі. Також в цій золі немає хлору, який не переносить велика кількість рослин.

Зола для растений
Зола як добриво для підживлення рослин. Фото: Freepik

Шкода золи для рослин

Важливо розуміти, що золу категорично забороняється використовувати як добриво ацидофільних культур, адже вони ростуть на кислих субстратах. Не можна використовувати таку золі для камелії, гортензії, магнолії, чорниці, журавлини, ялини, азалії та лохини.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно знати садівникам, які вирощують розсаду на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим варто удобрювати овочі після посадки на городі.

Також ми повідомляли про те, де краще посадити малину, щоб отримати щедрий врожай.

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