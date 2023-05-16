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Зола для растений: какую пользу она имеет, а какие растения просто убивает

16 мая 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что нужно знать о золе для растений – кому нельзя ее добавлять
Подкормка растений на огороде золой. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Опытные садоводы довольно часто используют золу для того, чтобы подкармливать растения , ведь это удобрение содержит много калия и фосфора. Но важно знать, какую золу можно использовать, какую пользу она имеет и для чего ее лучше не использовать.

Об этом сообщает портал " RHS "

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Какую золу можно использовать?

Специалисты утверждают, что лучше всего удобрять почву именно древесной золой, содержащей в своем составе много различных элементов, которые несут большую пользу для растений. Важно понимать, что в ее состав входят не только фосфор и калий, но и натрий, магний, медь, цинк и кальций с серой.

Важным фактом является и то, что древесная зола подходит почти для всех типов почвы, а также для всех овощей.

Зола для растений
Зола для подкормки растений. Фото: Freepik

Польза золы как удобрения

Калий, который входит в состав древесной золы, сильно укрепляет растительные стебли и делает их более устойчивыми к разным температурам и болезням. Кроме того, калий принимает участие в фотосинтезе. Также в этой золе нет хлора, который не переносит большое количество растений.

Зола для растений
Зола как удобрение для подкормки растений. Фото: Freepik

Вред золы для растений

Важно понимать, что золу категорически запрещается использовать в качестве удобрения ацидофильных культур, ведь они растут на кислых субстратах. Нельзя использовать такую золу для камелии, гортензии, магнолии, черники, клюквы, ели, азалии и голубики.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать садоводам , выращивающим рассаду на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует удобрять овощи после посадки на огороде.

Также мы сообщали о том, где лучше посадить малину , чтобы получить обильный урожай.

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